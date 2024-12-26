38 شهيدا و137 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى الخميس، إلى 45,399 شهيدا و107,940 مصابا، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة في اليوم الـ 447 للحرب على القطاع، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و137 إصابة خلال 24 ساعة.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم