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الأوقاف تدعو لأداء صلاة الاستسقاء يوم غدٍ الجمعة في جميع مناطق المملكة

منذ 29 ثانية
الأوقاف تدعو لأداء صلاة الاستسقاء يوم غدٍ الجمعة في جميع مناطق المملكة

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين إلى أداء صلاة الاستسقاء يوم غدٍ الجمعة، في جميع مناطق المملكة، احياءً للسنة النبوية الشريفة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ،الخميس، إن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عمّم على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء، إقامة صلاة الاستسقاء،بعد صلاة الجمعة.
وحث الخلايلة على الإكثار من الأعمال الصالحة، مثل الاستغفار، والتوبة، وتقديم الصدقات، والصيام، ورد المظالم إلى أصحابها، وصلة الأرحام، تعزيزًا للقيم النبيلة


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