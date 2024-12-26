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جمعية البنوك: دراسات تشير إلى استمرار خفض أسعار الفائدة العام المقبل

منذ دقيقتان
جمعية البنوك: دراسات تشير إلى استمرار خفض أسعار الفائدة العام المقبل

وطنا اليوم:قال مدير جمعية البنوك الاردنية، ماهر المحروق، إنّ الدراسات والتوقعات تشير إلى استمرار انخفاض أسعار الفائدة العام المقبل.
وأكّد المحروق خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موزانة الجمعية في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، أن تعديل أسعار الفائدة سواء بالخفض أو الرفع سيتم بحسب دورية التسعير لكل عميل في عقده الموقع مع البنك.
وأضاف أن السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي تهدف لتحقيق الاستقرار, مشيرا إلى أن 55% من ضريبة الدخل تأتي من البنوك والبوتاس.
وفيما يتعلق بسياسة ربط الدينار بالدولار الأميركي، أكّد المحروق أن هذه السياسة المتبعة منذ العام 1995 أثبتت نجاحها في الحفاظ على قوة الدينار والاستقرار الاقتصادي


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