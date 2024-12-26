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الأشغال: ندرس تغيير موقع مركز حدود الكرامة

منذ 54 ثانية
الأشغال: ندرس تغيير موقع مركز حدود الكرامة

وطنا اليوم:تدرس وزارة الأشغال العامة والإسكان، تغيير موقع مركز حدود الكرامة، وفق ما أعلن الوزير الأشغال ماهر أبو السمن.
وقال أبو السمن، الخميس، إن “مركز حدود الكرامة سيشمل تغييرات جوهرية منها تغيير الموقع”.
يذكر ان معبر الكرامة الحدودي هو معبر حدودي بري أردني في محافظة المفرق المتاخمة لمحافظة الأنبار العراقية حيث يوجد منفذ طريبيل الحدودي العراقي.


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