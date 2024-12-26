الماضي يخرج دورة التسويق الالكتروني لكنا الأردن في الطفيلة

وطنا اليوم:رعى نائب محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي مندوبا عن عطوفة محافظ الطفيلة تخريج دورة تدريب تسويق الالكتروني التي نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في محافظة الطفيلة التي شارك فيها 25 مشارك و مشاركة في مقر الهيئة واستمرت لمدة ثلاثة أيام بمعدل 15 ساعة تدريبية.

وأكد نائب محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، خلال رعايته حفل التخريج، أهمية هذه البرامج في صقل وتمكين الشباب رقميا ومهاريا وخاصة في ظل المشاريع ومستقبل المنطقة الخاصة، مشيرا إلى أن حجم الدعم المقدم من مجلس المحافظة لقطاع الشباب شمل تطوير البنى التحتية والملاعب والمدن الرياضية ودعم برامج التدريب وبناء القدرات.

وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن فرع محافظة الطفيلة امجد الكريمين ان هذا التدريب يأتي استكمالا لمجموعة تدريبات نفذتها الهيئة في مجال التدريب وبناء القدرات مثل التجارة الالكترونية و صناعة المحتوى.

وتضمن البرنامج التعريف وفق مدرب الدورة الخبير محمد الجاعوني بآليات تصميم إعلانات التواصل الاجتماعي وكيفية اختيار الجمهور المستهدف والمحتوى المناسب وكيفية تحليل الحملات الإعلانية وتطويرها وأحدث الأساليب المستخدمة في زيادة ورفع نسبة المبيعات، إلى جانب تطبيقات عملية وتمارين فردية وجماعية باستخدام الحاسوب.

وتأتي هذه الدورات التدريبية وفق المتدربة ايمان شاهر العوران ضمن سعي هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية للاستثمار في طاقات الشباب الأردني واكسابهم المعرفة و لبناء قدراتهم في مختلف المجالات العملية والنظرية من خلال بناء وتطوير قدرات الشباب في مجموعة من المهارات العملية والنظرية ورفع كفاءتهم الإنتاجية وتحقيق الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والمجتمع.

اشاد المشارك يزن الغزيوات في الدورة التي تعد مهمة جدا في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم الرقمي، أعتبر أن دورة التسويق الإلكتروني أصبحت ضرورة لكل من يسعى لتطوير مهاراته في مجال التسويق أو الدخول إلى عالم الأعمال. فالتسويق الإلكتروني لا يقتصر فقط على نشر الإعلانات عبر الإنترنت، بل يشمل استراتيجيات متكاملة للوصول إلى الجمهور المستهدف، بناء هوية العلامة التجارية، وتحقيق نتائج ملموسة .

حول مدى الفائدة اشارت المتدربة بشرى القطامين حول دور و اسهام الهيئة في تدريب و تاهيل الشباب و كانت الدورة مهمة من حيث التوقيت و توفير الخبرة و المعرفة لاصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة و مشاريع المنزلية لتعرف على تقينات التشويق الحديث و اكتساب الخبرة و معرفة اهم الادوات التي تعزز و تنمي المشاريع