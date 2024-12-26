بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

عطاء لتسهيل استخدام ذوي الإعاقة الباص السريع

منذ 4 دقائق
عطاء لتسهيل استخدام ذوي الإعاقة الباص السريع

وطنا اليوم:قال الأمين العام للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة، مهند العزة، إن اللجان المختصة في المجلس وفرت العديد من خدمات السفر الخاصة بذوي الإعاقة في مطار الملكة علياء.
وأضاف العزة، خلال مناقشة موازنة المجلس مع اللجنة المالية النيابية، أن المجلس سيطرح عطاء لتوفير منحدرات لذوي الإعاقة وخدمات صوتية ورسائل ضمن مسار الباص السريع عمان – الزرقاء بهدف تسهيل الاستخدام.
وأكد أن المجلس انتهى من مسح شامل يختص بشؤون ذوي الإعاقة في الأردن، فيما أصدرت 6500 بطاقة تعريفية لذوي الإعاقة والعمل جار على تسهيل عملية التسجيل وفق إمكانيات المجلس.
وأشار العزة إلى أن تسجيل حالات العنف بحق ذوي الإعاقة في الأردن يحدث شهريا، مؤكدا أن المجلس في حال وجود عنف أو شبهة ملزم بإبلاغ النائب العام وإدارة حماية الأُسرة لمتابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة.
ووصل عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في المملكة خلال العام الحالي، إلى 1.25 مليون شخص.
ويبلغ حجم الموازنة للمجلس في العام المقبل 5.159 مليون دينار، منها 2.059 مليون دينار نفقات جارية، و3.1 مليون دينار نفقات رأسمالية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:46

عودة 18 ألف سوري من الأردن لبلادهم منذ سقوط الأسد

13:38

330 لاعبا يشاركون في البطولة العربية للكراتيه بالأردن

13:06

لا مخالفات على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقرير ديوان المحاسبة لعام (2023)

12:42

استشهاد 3 أطفال بسبب البرد خلال 48 ساعة في قطاع غزة

12:34

مقتل ضابط برتبة رائد بمنطقة نتساريم وسط غزة

12:27

المباني التراثية في الكرك.. من التخريب والهدم إلى الحماية والترميم

12:21

محطة الخالدية تسجل تجاوزا بمعدل انبعاث الأمونيا

12:17

زوج يطلق النار على زوجته وابنته وينهي حياته في إربد

12:06

الأردن يدين اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى

12:00

ثقوب على جسم طائرة أذربيجان المنكوبة وتكهنات بشأن إسقاطها

11:50

محاضرة توعوية في عمان الأهلية حول العنف الأسري

11:49

وفد طلابي من عمان الأهلية يزور اللجنة البارالمبية الأردنية

وفيات
وفيات الخميس 26-12-2024وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدةوفيات الاربعاء 25-12-2024والدة الزميل الصحفي أحمد الشوابكة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 24-12-2024