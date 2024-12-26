عطاء لتسهيل استخدام ذوي الإعاقة الباص السريع

وطنا اليوم:قال الأمين العام للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة، مهند العزة، إن اللجان المختصة في المجلس وفرت العديد من خدمات السفر الخاصة بذوي الإعاقة في مطار الملكة علياء.

وأضاف العزة، خلال مناقشة موازنة المجلس مع اللجنة المالية النيابية، أن المجلس سيطرح عطاء لتوفير منحدرات لذوي الإعاقة وخدمات صوتية ورسائل ضمن مسار الباص السريع عمان – الزرقاء بهدف تسهيل الاستخدام.

وأكد أن المجلس انتهى من مسح شامل يختص بشؤون ذوي الإعاقة في الأردن، فيما أصدرت 6500 بطاقة تعريفية لذوي الإعاقة والعمل جار على تسهيل عملية التسجيل وفق إمكانيات المجلس.

وأشار العزة إلى أن تسجيل حالات العنف بحق ذوي الإعاقة في الأردن يحدث شهريا، مؤكدا أن المجلس في حال وجود عنف أو شبهة ملزم بإبلاغ النائب العام وإدارة حماية الأُسرة لمتابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة.

ووصل عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في المملكة خلال العام الحالي، إلى 1.25 مليون شخص.

ويبلغ حجم الموازنة للمجلس في العام المقبل 5.159 مليون دينار، منها 2.059 مليون دينار نفقات جارية، و3.1 مليون دينار نفقات رأسمالية