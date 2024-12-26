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لا مخالفات على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقرير ديوان المحاسبة لعام (2023)

منذ 33 ثانية
لا مخالفات على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقرير ديوان المحاسبة لعام (2023)

وطنا اليوم_أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس بأن تقرير ديوان المحاسبة للعام (2023) والذي صدر مؤخراً أظهر عدم وجود أي مخالفات على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث لم يرد ذكر الوزارة في التقرير نهائياً.

 

وأضافت الوزارة أن هذا الأمر يُعزى إلى الجهود التي بذلتها وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة في معالجة كافة الاستيضاحات التي وردت إليها من ديوان المحاسبة، وتصويب جميع المخالفات إن وجدت بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، إضافةً إلى تطبيق الوزارة لأعلى معايير الشفافية في جميع تعاملاتها وخدماتها التي تقدمها لمتلقي الخدمة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد حصلت مؤخراً على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية للدورة التاسعة (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) عن فئة الوزارات الصغيرة والمتوسطة، كما حصلت الوزارة أيضاً على نتيجة أفضل دائرة حكومية ضمن محور الزيارة الميدانية للمتسوق الخفي.


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