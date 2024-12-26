استشهاد 3 أطفال بسبب البرد خلال 48 ساعة في قطاع غزة

وطنا اليوم:استشهد 3 أطفال فلسطينيين في الساعات الـ48 الماضية بسبب البرد الشديد، حيث قال الأطباء إنهم تجمدوا حتى الموت أثناء وجودهم في مخيمات غزة.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد أعلن المدير العام لوزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش، على منصة «إكس» وفاة طفلة حديثة الولادة، تبلغ من العمر 3 أسابيع، وتدعى سيلا محمود الفصيح، أمس (الأربعاء) بعد أن تجمدت حتى الموت في مخيم النازحين بمنطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومن جهته، أعلن الدكتور أحمد الفرا، رئيس قسم طب الأطفال والتوليد في مستشفى ناصر في خان يونس، وفاة طفلين آخرين في مخيمات غزة خلال اليومين الماضيين – يبلغان من العمر ثلاثة أيام وشهر واحد – بسبب انخفاض درجات الحرارة وعدم القدرة على الوصول إلى مأوى دافئ.

وأظهرت لقطات لـ«سي إن إن» من ساحة في المواصي جسد سيلا الصغير ملفوفاً بأكفان بيضاء، ووالدها محمود البالغ من العمر 31 عاماً، يحتضنها.

وقالت والدتها، ناريمان: «ماتت سيلا من البرد. كنت أقوم بتدفئتها واحتضانها. لكن لم يكن لدينا ملابس إضافية لتدفئتها».

وتؤكد هذه الوفيات الظروف المزرية التي يتكدس فيها مئات الآلاف من الفلسطينيين في خيام مصنوعة من القماش والنايلون بعد فرارهم من القصف والهجمات الإسرائيلية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.