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مقتل ضابط برتبة رائد بمنطقة نتساريم وسط غزة

منذ 45 ثانية
مقتل ضابط برتبة رائد بمنطقة نتساريم وسط غزة

وطنا اليوم:أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلا عن مصدر عسكري، بمقتل ضابط برتبة رائد في قطاع غزة.
وأوضح المصدر الخميس، أن “الضابط برتبة رائد قتل برصاص قناص فلسطيني اليوم في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن إيواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في غزة.
وتسبب عدوان الاحتلال على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، أدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخصا.


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