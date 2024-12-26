محاضرة توعوية في عمان الأهلية حول العنف الأسري

وطنا اليوم:نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان الأهلية بالتعاون مع مديرية الأمن العام – إدارة حماية الأسرة والأحداث – محاضرة توعوية بعنوان “العنف الأسري: آثاره الاجتماعية وسبل الوقاية والعلاج”، قبل ايام في مدرج نزار قباني، ضمن إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلبة حول قضايا مجتمعية هامة تؤثر في حياتنا اليومية.

وفي بداية المحاضرة، رحبت الدكتورة نور الدباس نائب عميد شؤون الطلبة، بالحضور وأعربت عن شكرها وتقديرها لمديرية الأمن العام على التعاون المثمر في تقديم هذه المحاضرة بالتعاون مع إدارة حماية الأسرة والأحداث.

كما أكدت الدباس على أهمية هذا الموضوع في تعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلبة وتوجيههم نحو سبل الوقاية والعلاج من هذه الظاهرة المؤثرة في المجتمع.

وهدفت المحاضرة إلى تمكين الطلاب من فهم آثار العنف الأسري على الأفراد والمجتمع، وتقديم سبل الوقاية والعلاج المناسبة للتعامل مع هذه القضية الحساسة.

وقد قدم المحاضرة النقيب معتصم المجالي من إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام، الذي سلط الضوء على الأبعاد القانونية والاجتماعية المتعلقة بالعنف الأسري وسبل مواجهته.

كما قام بتوضيح القضايا التي تندرج ضمن مهام إدارة حماية الأسرة والأحداث، مقدماً خبراته ومعرفته في هذا المجال، متمنيا ً أن تكون هذه المحاضرة نقطة انطلاق لزيادة الوعي والمشاركة الفعّالة من الجميع في مواجهة هذه الظاهرة، وأن تسهم في نشر ثقافة الاحترام والتفاهم في مجتمعنا. وفي نهاية المحاضرة، قدمت الدكتورة نور الدباس درع الجامعة تكريماً للنقيب معتصم المجالي من مديرية الأمن العام – إدارة حماية الأسرة والأحداث – وذلك تقديرًا للجهود الكبيرة والتعاون الفعّال في نشر الوعي والتثقيف حول قضايا العنف الأسري