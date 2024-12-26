وفد طلابي من عمان الأهلية يزور اللجنة البارالمبية الأردنية

وطنا اليوم:نظمت كلية العلوم التربوية في جامعة عمان الاهلية زيارة علمية برفقة طلبة مادة برامج اللياقة البدنية للأشخاص ذوي الإعاقة في قسم التربية البدنية والصحية إلى اللجنة البارالمبية الأردنية، وذلك ضمن خطة المنهاج بتطبيق جانب مما تعلموه نظريا على أرض الواقع، والتعرف على الإمكانيات والتجهيزات المتاحة للرياضيين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستقبل الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية السيد معتز الجنيدي الوفد الطلابي باشراف مدرس المادة د. محمد مطاوع، معبرا عن سعادته بالزيارة التي تأتي ضمن أهداف اللجنة في الانفتاح على المجتمع المحلي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية، بهدف إيصال رسالة اللجنة بالتعريف بالأنشطة والفعاليات التي تنظمها، والدور الذي تلعبه في رفد الرياضة الأردنية بالأبطال الذين اعتادوا على تحقيق الإنجازات في مختلف البطولات الخارجية وبشكل خاص في دورات الألعاب البارالمبية وبطولات العالم التي حقق فيها أبطالنا إنجازات مميزة.

وبين الجنيدي أن اللجنة تهدف إلى تشكيل فريق من المتطوعين من الجامعات الأردنية والمتخصصين في رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، للمساهمة في برامج التدريب والتحضير للرياضيين، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للعمل مستقبلا مع مختلف الفئات، للبناء على المكتسبات الحالية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقام الطلبة بجولة على مرافق اللجنة برفقة مدير مجمع الأمير رعد الرياضي داود شحادة، حيث تجولوا في القاعة الرئيسية، وقاعات التدريب والمرافق التابعة لها إضافة إلى ملعب كرة القدم والمضمار المحيط به، وميدان الرماية. وأتيح للطلبة فرصة تطبيق بعض الرياضات المعدلة، ومنها كرة السلة بالكراسي المتحركة، وكرة الهدف للمكفوفين، إضافة للقاء عدد من أبطال رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الحديث معهم عن تجاربهم وخبراتهم وإنجازاتهم