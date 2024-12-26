ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته ثم يقتل نفسه في اربد

وطنا اليوم:أطلق مواطن صباح اليوم الخميس، النار تجاه زوجته و ابنته في منطقة شارع فلسطين بمحافظة إربد شمال المملكة.

وبعد ارتكابه الجريمتين أطلق الأب والزوج النار على نفسه، فيما تم نقل الزوجة و ابنتها إلى احد المستشفيات القريبة، واصفًا الحالة العامة للمصابتين بالخطيرة والسيئة، وأخلت الأجهزة المختصة جثة الزوج إلى قسم الطب الشرعي.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا بالحادثة للوقوف على الاسباب التي دفعت الزوج لارتكاب جريمته.