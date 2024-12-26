منح دراسية للطلبة الأردنيين مقدمة من كوريا الجنوبية

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية في كافة البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) مقدمة من Gwangju Institute of Science & Technology / كوريا الجنوبية للعام الجامعي 2025-2026

تشمل المنحة الدراسية:

(تغطية الرسوم الدراسية، بدل شهري، تذكرة طيران لمرة واحدة، بدل وجبات، تأمين طبي).

التخصصات المطروحة:

(الهندسة الكهربائية، علوم الحاسوب، علوم المواد والهندسة، هندسة الميكانيك والروبوتات، هندسة البيئة والطاقة، العلوم الإنسانية، الفيزياء، علوم الفوتون الضوئي، الكيمياء، علوم وهندسة الطب البيولوجي، التكنولوجيا التكاملية، حوكمة الطاقة).

شروط التقديم:

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة TOEFL (IBT) بعلامة (80) أو IELTS بعلامة (6.5)، وألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها عن عامين.

موعد التقديم:

– برنامج البكالوريوس خلال الفترة (18-12-2024 – 11-2-2025).

– برامج الدراسات العليا خلال الفترة (14-3-2025 – 14-4-2025).

آلية التقديم: الدخول الى الموقع الالكتروني التالي لتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة:

https://service.gist.ac.kr/admission/graduate/foreigner

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية بإمكان الراغبين الدخول الى الموقع الالكتروني للجامعة: www.gist.ac.kr/kr/intro.html

ملاحظات:

* يشترط على الطالب للاستمرار في المنحة ألا يقل معدله التراكمي خلا ل فترة التحاقه بالدراسة عن (3/4.5).

* يشترط على الطالب الالتزام “تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023”.