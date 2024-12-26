الصين تصادق على بناء أكبر سد كهرومائي في العالم

وطنا اليوم:صادقت الصين على تنفيذ مشروع ضخم لبناء أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم، والذي سيُقام على الحافة الشرقية لهضبة التبت، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وبحسب تقديرات شركة “باور كونستركشن كوربوريشن أوف تشاينا” لعام 2020، سيُقام السد على الروافد الدنيا لنهر يارلونغ زانغبو، ومن المتوقع أن يولد 300 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الطاقة التصميمية لسد الخوانق الثلاثة، الذي يُعتبر حاليًا الأكبر في العالم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الصين المتعلقة بالحد من انبعاثات الكربون والحياد الكربوني، بالإضافة إلى تحفيز الصناعات المرتبطة وخلق فرص عمل في منطقة التبت.

ومن المتوقع أن تتجاوز تكاليف بناء السد، بما في ذلك الجوانب الهندسية، التكاليف التي تطلبها بناء سد الخوانق الثلاثة، والتي بلغت 254.2 مليار يوان (34.83 مليار دولار).

وشملت هذه التكلفة إعادة توطين 1.4 مليون شخص شُرّدوا بسبب المشروع.

ومع ذلك، لم تفصح السلطات بعد عن عدد الأشخاص المتوقع نزوحهم بسبب المشروع الجديد، أو تأثيره المحتمل على النظام البيئي الفريد لهضبة التبت.