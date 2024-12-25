أردوغان: أبارك للشعب السوري النصر العظيم وخلاصهم من الطغيان

وطنا اليوم:بارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له، للشعب السوري نصره العظيم وخلاصه من الطغيان، مؤكدًا أن الشعب السوري قد حقق انتصارًا كبيرًا في مواجهة الظلم.

وشدد الرئيس التركي على أن نظام الأسد قد قمع المظاهرات السلمية بكل عنف، رغم جميع النصائح التي قدمتها تركيا.

وأضاف أن أكثر من 12 مليون سوري اضطروا إلى مغادرة منازلهم، بينهم 3.5 مليون لاجئ وصلوا إلى تركيا.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده لن تنسى الجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه، مشيرًا إلى السجون التي حولها النظام إلى مسالخ بشرية، مثل معتقل صيدنايا.

وأشار إلى أن العالم المتحضر لم يظهر أي اهتمام حقيقي بمقتل المدنيين والأبرياء في سوريا.

وأردف: “أحيي بكل احترام أشقاءنا السوريين الذين حققوا نصرا عظيما ومؤزرا بعد نضال دام 13 عاما”.

وذكر أنه “منذ 3 أسابيع وحلفاء الأسد في حداد، وبدأت تتكشف نواياهم في صب جام غضبهم جراء فقدانه على المظلومين”.

وأضاف أن تركيا ستفتح قنصليتها في حلب قريبا، وأنها تتوقع زيادة في حركة المرور على حدودها في صيف العام المقبل مع بدء عودة بعض الملايين من المهاجرين السوريين الذين تستضيفهم.