حريق كبير يلتهم محل أثاث في طلوع المصدار

وطنا اليوم:اندلع حريق كبير في محل أثاث مكون من أربع مخازن كبيرة في منطقة طلوع المصدار بالعاصمة عمان.

ووفقاً للمصادر، امتد الحريق إلى أجزاء واسعة من المحل، فيما هرعت فرق الإطفاء إلى الموقع لمحاولة السيطرة على النيران. ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات.

من جانبها، باشرت الجهات الأمنية والفرق المعنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمحل