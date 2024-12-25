تقرير ديوان المحاسبة يكشف عن مخصصات غير مستخدمة لمشاريع سابقة

وطنا اليوم:كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي تكرر رصد مخصصات بعض المشاريع في موازنات السنوات 2021 و2023 دون التصرف من هذه المخصصات.

وبين التقرير، أنه تم إجراء مناقلات من 9 مشاريع واردة في موازنة العام 2023، دون أخذ إجراءات لتصويب وضعها.

وبلغت قيمة هذه المشاريع الجمالية المقدرة عند 4.3 مليون دينار للعام 2021 و3.3 مليون دينار للعام 2022 و3.9 مليون دينار للعام الماضي، ما يثير التساؤل حول أولوية تنفيذ هذه المشاريع، وفقا لتقرير ديوان المحاسبة 2023.

وكشف أن من هذه المشاريع كل من مشروع حدائق الملك عبد الله ومشروع البنية التحتية لمنطقة معان الاقتصادية التنموية ومشروع طريق أم العمد فينان ومشروع إيصال التيار الكهربائي بواسطة الكهرباء التقليدية، ومشروع إعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الزراقاء ومشروع نظام متكامل لدفع الأجور عن طريق البطاقة الذكية.

وفي السياق ذاته، بين التقرير أنه لم تصرف أي مبالغ من مخصصات 46 مشروعا من المشاريع الممولة من الخزينة والممولة من القروض خلال 2023، حيث بلغ مجموع صافي مخصصاتها المقدرة 8.966 مليون دينار ومنها، مشروع الخدمات الاستشارية لإدارة المشاريع الخاصة بدائرة ضريبة الدخل وانشاء مدارس للتعليم الثانوي” مخرجات قمة مكة، القرض الكويتي، ومشروع البنية التحتية للجامعات ومشروع انشاء منصة بحثية حول التغير المناخي والنفايات والتنوع الحيوي، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن ودعم وتطوير التجارة الإلكترونية.

وعملت الحكومة على اجراء مناقلات لكامل المخصصات المرصودة لعدد من المشاريع التي كان من المفترض تنفيذها خلال سنة 2023 وعددها 213 مشروع بقيمة إجمالية مقدرة 41.775 مليون دينار منها مشروع نظام تتبع وإدارة شاحنات الترانزيت الإلكترونية ومشروع تخفيض الفاقد من الماء ومشروع تطوير البنية التحتية لسوق مركز إربد ومشروع تطوير المناهج التدريبية وإدخال مناهج المهارات الرقمية لطلاب المدراس الحكومية.

وكشف التقرير أن هناك 177 مشروع من المشاريع الممولة من الخزينة والقروض تقل نسبة الإنفاق لكل منهما عن 50% من صافي المخصصات المرخص بها سنة 2023، حيث بلغ مجموع نفقاتها الفعلية 30.7 مليون دينار من مجموع صافي المخصصات 114.2 مليون دينار أي بانحراف مقداره 83.6 مليون دينار، منها على سبيل المثال وليس الحصر، مشروع دعم التعليم والتدريب والتشغيل المهني والتقني، ومشروع انشاء مدارس للتعليم الأساسي/ مخرجات قمة مكة/ القرض الكويتي، ومشروع الفوترة ومشروع خدمات استشارية لتسويق الفرص الاقتصادية