عمان الأهلية تستضيف مدرب المنتخب الوطني للتايكواندو

وطنا اليوم:استضافت جامعة عمان الأهلية مدرب المنتخب الوطني للتايكواندو، الكابتن فارس العساف، في محاضرة مميزة بعنوان : “ آلية تحضير المدربين واللاعبين للمستويات العليا ” أقيمت أول أمس على مدرج الحوراني.

وجاءت المحاضرة بتنظيم من كلية العلوم التربوية بالتعاون مع نادي طلبة عمان الأهلية الرياضي، حيث أدار الجلسة الدكتور صالح حمّاد، مستشار النادي ، الذي نقل تحيات وترحيب رئيس جامعة عمان الأهلية، الأستاذ الدكتور ساري حمدان، ورئيس هيئة المديرين، الدكتور ماهر الحوراني، مشيداً بدعمهما المستمر للرياضة والرياضيين، وحرصهما على تعزيز الحراك الرياضي والتربوي في الجامعة والمجتمع المحلي.

وخلال المحاضرة، استعرض الكابتن العساف خبراته الطويلة في مجال التايكواندو، مسلطاً الضوء على الأساليب العلمية الحديثة في إعداد المدربين واللاعبين للوصول إلى المستويات العليا، ومبيناً أهمية التخطيط والتدريب الممنهج لتحقيق الإنجازات الرياضية.

كما أشاد الكابتن العساف بالدور البارز الذي تقوم به جامعة عمان الأهلية في دعم الرياضة والرياضيين، خاصة من خلال تقديم المنح الدراسية للاعبين المميزين رياضياً، بالإضافة إلى توفير التسهيلات الأكاديمية والرياضية التي تسهم في تمكينهم من تحقيق التميز في المجالين الدراسي والرياضي، مما يعكس التزام الجامعة بتعزيز التكامل بين التعليم والرياضة.

من جانبه، أعرب الدكتور حاتم الشلول ، رئيس قسم التربية البدنية والصحية، عن تقديره لجهود الكابتن فارس العساف في إثراء المحاضرة بخبراته المميزة، مؤكداً أهمية هذه اللقاءات في تعزيز المعرفة والتواصل بين الطلبة والخبراء، واستمرار التعاون بين قسم التربية البدنية والصحية والمنتخبات الوطنية.

وفي ختام المحاضرة، تم تقديم درع جامعة عمان الأهلية للكابتن العساف تكريماً لحضوره ومشاركته القيمة