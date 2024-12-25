قرابة 3,5 مليار دولار قروض ومنح خارجية وقعتها الحكومة منذ مطلع العام

وطنا اليوم:بلغت قيمة المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها ومُعلن عنها للأردن، وقعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي قرابة 3,524 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي.

ووفق البيانات التي جُمعت من اتفاقيات وقعتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي وتقرير وزارة التخطيط للمساعدات الخارجية لنهاية تموز الماضي، فإن قيمة المنح المُعلنة الموقعة لبرامج ومشاريع في الأردن ، بلغت قرابة 1,746 مليار دولار، فيما بلغت قيمة القروض الميسرة 1,644 مليار دولار.

الوزارة، أشارت أيضا إلى أن حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية قرابة 132.83 مليون دولار ما يمثل قرابة 6.8% من احتياجات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، في آخر تحديث للوزارة في 30 تموز الماضي؛ إذ توزعت هذه المنح إلى 39.68 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة و93.15 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.

الوزارة، وقعت خلال الفترة من 1 آب الماضي، ولغاية 24 كانون الأول الحالي، عددا من المنح؛ أبرزها المنحة الأميركية الاعتيادية السنوية لدعم الموازنة العامة بقيمة 845.1 مليون دولار، و6 اتفاقيات مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 240 مليون يورو.

وقعت وزارة التخطيط مع بنك الإعمار الألماني، اتفاقية منحة بقيمة 35 مليون يورو لتمويل احتياجات قطاع التعليم للتحول الرقمي، وقرضا بقيمة 60 مليون يورو لدعم احتياجات قطاع الصرف الصحي خلال الشهر الأخير من العام 2024، ومنحتين بقيمة 35.5 مليون يورو لدعم قطاع المياه؛ منها دعم مشروع الناقل الوطني للمياه في تشرين الثاني الماضي.

كما وقعت الحكومة مع البنك الألماني في أيلول الماضي، اتفاقية منحة بقيمة 25.5 مليون يورو لتمويل رواتب معلمي الإضافي والإداريين العاملين في المدارس الحكومية في الفترتين ذاتهما، و75 مليون يورو قرض سياسة تنمية قطاع التعليم.

ووقعت الحكومة في كانون الأول الحالي، اتفاقية منحتين من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليون دولار لإنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في غرب إربد، واتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 150 مليون يورو لدعم برنامج تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.

وفي تشرين الثاني الماضي، وقعت الحكومة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار لدعم الموازنة العامة في مجال دعم القطاع الاجتماعي وسياسة التنمية البشرية.

وفي تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة اتفاقية منحة مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشروع التحول الرقمي في وزارة الصحة، وفي آب الماضي، وقعت مع (جايكا) اتفاقية منحة بقيمة 5 ملايين دولار لشراء معدات وآليات لصيانة الطرق لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أعلنت في نهاية تموز الماضي، أن قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الملتزم بها للأردن والموقعة قرابة 2.067 مليار دولار؛ تشتمل على المنح الاعتيادية، والقروض الميسرة، والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، منها 583.59 مليون دولار كمنح الاعتيادية، و1,350 مليار دولار قروض، و132.83 مليون دولار لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.