لماذا يتراجع الطلب على المواد الغذائية في الأردن

وطنا اليوم:أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة التجارة المهندس جمال عمرو، أن الطلب على المواد الغذائية في الاسواق الأردنية ما زال يشهد تراجعا ملحوظا.

وتوقع عمرو ، أن ينشط الطلب على المواد الغذائية خلال الايام المقبلة بالتزامن مع صرف الرواتب للقطاعين العام والخاص.

وبين ان تراجع الطلب على المواد الغذائية يعود الى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين موضحا ان الطلب ينشط بداية كل شهر بالتزامن مع صرف الرواتب.

وذكر ان تجار المواد الغذائية يعانون من تكدس البضائع خلال الفترة الحالية بسبب تراجع الطلب على المواد الغذائية.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بأنّ مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية قد تراجع بشكل طفيف في آب، حيث عوّض الانخفاض في أسعار السكر واللحوم والحبوب الزيادات في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

ووصل متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتابع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، إلى 120.7 نقاط في آب، بانخفاض طفيف عن مستواه المُراجع في تموز ومسجلًا تراجعًا بنسبة 1.1 في المائة عن قيمته المقابلة في آب 2023.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 0.5 في المائة مقارنة مع شهر تموز، مدفوعًا بانخفاض أسعار الصادرات العالمية من القمح في مواجهة الأسعار التنافسية لإمدادات البحر الأسود وارتفاع الإنتاج في الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية بشكل تجاوز التوقعات. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار العالمية للذرة بشكل بسيط، ما يبيّن تأثير موجات الحر على غلات المحاصيل في أجزاء من أوروبا وأمريكا الشمالية، في حين ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرزّ عمومًا بنسبة 0.6 في المائة، حيث ارتفعت أسعار الأصناف من غير إنديكا بسبب التراجع الموسمي وارتفاع قيمة عملات بعض البلدان المصدّرة مقابل الدولار الأمريكي.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.8 في المائة مقارنة مع شهر يوليو/تموز ليصل إلى أعلى مستوى له في 20 شهرًا، حيث عوّضت الزيادة في الأسعار العالمية لزيت النخيل انخفاض أسعار زيوت الصويا ودوار الشمس وزيوت بذور اللفت، بل وزادت عنها.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الألبان أيضًا، فزاد بنسبة 2.2 في المائة في شهر أغسطس/ آب. وارتفعت أسعار الحليب المجفف الكامل الدسم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلب على الواردات من أجل تلبية الإمدادات الآنية. كما ارتفعت أيضًا الأسعار الدولية للأجبان بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الواردات، في حين وصلت الأسعار الدولية للزبدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مدفوعة بتنامي الشكوك حول كفاية إمدادات الحليب في أوروبا الغربية.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع شهر يوليو/تموز، حيث تراجعت أسعار لحوم الدواجن والخنزير والأبقار وسط فتور الطلب على الواردات، بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية للحوم الأبقار بشكل طفيف.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 4.7 في المائة في أغسطس/ آب ليصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022. وكان الانخفاض مدفوعًا بتحسن توقعات الغلات من حصاد قصب السكر المقبل في الهند وتايلند، وكذلك بهبوط الأسعار الدولية للنفط الخام. ومع ذلك، أدت المخاوف بشأن تأثير الحرائق على حقول قصب السكر في مناطق الزراعة الرئيسية في البرازيل إلى زيادة حادة في أسعار السكر في أواخر أغسطس/آب.