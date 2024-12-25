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لبحث ملفات الطاقة والحدود.. 5 وزراء أتراك إلى سوريا

منذ دقيقة واحدة
لبحث ملفات الطاقة والحدود.. 5 وزراء أتراك إلى سوريا

وطنا اليوم:مع الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتزم خمسة وزراء أتراك زيارة دمشق لإجراء محادثات مع نظرائهم الذين سيتم تعيينهم قريباً في حكومة دمشق الجديدة، وفقاً لما أفادت صحيفة “حريت” التركية.
وبحسب الصحيفة يدور الحديث، على وجه الخصوص، عن وزير الطاقة البارسلان بيرقدار، إذ يمثل التعاون في هذا المجال أولوية قصوى لأنقرة، التي تخطط لبحث كل من الطاقة في السوق المحلية السورية وآفاق تنفيذ المشاريع الدولية وخطوط الأنابيب عبر الأراضي السورية.

وزيرا النقل والدفاع
كما سيصل إلى دمشق وزير النقل عبد القادر أورالوغلو، ويشمل مجال اهتمامه ترميم المطارات والبنية التحتية وكذلك ترسيم الحدود البحرية التي تحدث عنها سابقاً، إضافة إلى وزير البيئة والتنمية الحضرية مراد كوروم، الذي يخطط أيضاً لمناقشة قضايا الترميم الحضري في مختلف مناطق سوريا.
وسيصل وزير الدفاع ياشار غولر، إلى دمشق لبحث قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ذلك، يعتزم وزير الثقافة محمد إرسوي، زيارة دمشق ضمن الوفد التركي.
في سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن الوزراء الخمسة سيصلون إلى دمشق بشكل منفصل وبعد أن تعيّن السلطات السورية الجديدة الوزراء المعنيين في حكومتها، وفي الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني لهذه الزيارات بعد.

زيارة مرتقبة لأردوغان
يشار إلى أن وسائل إعلام حكومية تركية ذكرت في وقت سابق أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيقوم بزيارة إلى سوريا على رأس وفد كبير، ووفقاً لصحيفة “حريت” لم يتم تحديد موعد الزيارة إلى دمشق.
وأكدت الصحيفة أنه “سيتم تشكيل حكومة انتقالية في سوريا بشكل عاجل، وسيزور الرئيس أردوغان دمشق مع وفد كبير، بما في ذلك الوزراء المسؤولون عن الاستثمارات”.
وكان أردوغان قد قال، يوم الاثنين، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن تركيا تحافظ على اتصالات وثيقة مع الإدارة السورية الجديدة، وستزودها بكل دعم ممكن، وأشار إلى أنه بعد زيارة رئيس جهاز الاستخبارات، إبراهيم كالين، ووزير الخارجية هاكان فيدان، إلى دمشق، سيزداد عدد الزيارات من تركيا إلى سوريا.


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