الأشغال تنهي العمل بمشروع مجمع دوائر وزارة المالية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن الانتهاء من تنفيذ مشروع مجمع دوائر وزارة المالية، الذي يتألف من 14 طابقًا، منها 4 طوابق مخصصة لمواقف السيارات وغرف الخدمات والأرشيف.

ومن المقرر استلام المشروع قريبًا من قبل اللجنة المختصة.

وصرح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر محارمة، لمصادر صحفيه، أن مساحة المجمع الكلية تبلغ نحو 102 ألف متر مربع، مقامة على أرض بمساحة 15.25 دونم. وأوضح أن المشروع يتكون من ثلاثة مبانٍ (A، B، C)، حيث خُصص المبنى C بالكامل مع جزء من المبنى B لوزارة المالية، فيما خُصص المبنى A والجزء الآخر من المبنى B لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إضافة إلى المساحات الخارجية.

وأشار المحارمة إلى أن تصميم المشروع يراعي الجمالية والحداثة، مع مراعاة القرب المكاني من الوزارات والدوائر الحكومية، لتوفير الراحة للمراجعين وتسريع تقديم الخدمات، بفضل الموقع الاستراتيجي للمجمع وقربه من تقاطعات رئيسية في العاصمة، إلى جانب توفر خطوط النقل العام المتعددة.

ويتضمن المجمع مرافق حديثة، منها مسرح يتسع لـ300 شخص، وقاعات اجتماعات وتدريب ومراجعين، إضافة إلى طوابق تسوية تتسع لـ600 موقف سيارة، وغرف للملفات والخدمات.

وأكد المحارمة أن الأنظمة الكهربائية والميكانيكية في المجمع تتوافق مع أحدث المواصفات العالمية، بما يشمل توفير الطاقة ودعم احتياجات ذوي الإعاقة.

كما تم استخدام تقنيات أوروبية متقدمة للتحكم والتشغيل، حيث يمكن إدارة ومراقبة المرافق عن بُعد عبر غرفة مركزية، بالإضافة إلى تركيب 15 نظامًا كهربائيًا و10 أنظمة ميكانيكية.