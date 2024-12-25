دعوة لرفع رواتب 33 ألف متقاعد ضمان

وطنا اليوم:كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي – بلغ عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين يتقاضون رواتب تقاعدية تقل عن (200) دينار حوالي (33) ألف متقاعد، يُشكّلون ما نسبته (9.5%) من إجمالي العدد التراكمي للمتقاعدين، وهم موزّعون نسبياً على أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال على النحو التالي:

أولاً: 40% منهم راتب تقاعد شيخوخة.

ثانياً: 36% منهم راتب تقاعد مبكر.

ثالثاً: 7.5% منهم راتب اعتلال عجز طبيعي دائم.

رابعاً: 8.5% منهم راتب اعتلال عجز إصابي دائم.

خامساً: 6.5% منهم راتب تقاعد وفاة طبيعية.

سادساً: 1.5% راتب تقاعد وفاة ناشئة عن إصابة عمل.

في ضوء ذلك، فإن رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وفق ما اقترحت قبل يومين سوف يُقلّص هذه الفئة متدنيّة الرواتب إلى النصف تقريباً.