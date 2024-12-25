تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30%

وطنا اليوم:أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رفع صافي الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 22,104 ليرات تركية (ما يعادل 630.36 دولار) شهرياً، اعتباراً من عام 2025، بزيادة قدرها 30% عن مستواه الحالي.

وبحسب بيانات، يؤثر هذا القرار على نحو تسعة ملايين عامل، ويعد معيارًا مهمًا لتحديد زيادات الرواتب في القطاع الخاص، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

ورغم أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العمال، إلا أن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وتشير حسابات رويترز، استنادًا إلى دراسات البنك المركزي التركي، إلى أن زيادة الأجور بنسبة 25% قد تؤدي إلى رفع التضخم السنوي بما يتراوح بين **1.5% و5%.

وفي الوقت الذي تراجع فيه معدل التضخم إلى 47.09%خلال نوفمبر/تشرين الثاني من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو/أيار، تشير التقارير إلى أن وتيرة التحسن جاءت أبطأ من التوقعات، رغم تشديد السياسات النقدية والمالية.