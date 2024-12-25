دمشق تحذر طهران .. لهذا السبب

وطنا اليوم_حذر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، إيران من “بث الفوضى في سوريا”، مشيرًا إلى تداعيات التصريحات الأخيرة.

وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، قال الشيباني: “يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة.”

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت يوم الاثنين عدم وجود اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليًا.

وقال المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، إن “طهران كانت على تواصل مع المعارضة السورية لفترة طويلة، بسبب مسارات تسوية الأزمة”، مضيفًا أن “التدخلات الأمريكية في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار”.

وشدد بقائي على أن “الجميع يؤمن بضرورة صيانة سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويجب ألا تصبح سوريا ملاذًا للإرهاب، حيث أن انعدام الأمن فيها يؤثر على دول المنطقة”.

جاء هذا التصريح بعد أن كشف عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، أن “طهران نقلت رسائل بشكل غير مباشر إلى إدارة العمليات العسكرية في سوريا تناشدها الحفاظ على أمن السفارة الإيرانية والمواقع المقدسة”.

من جانبها، كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، عن مباحثات دبلوماسية بين بلادها والجهات المعنية في سوريا لإعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد حذر من “احتمال عودة الإرهاب إلى سوريا على خلفية الفوضى التي تشهدها، ما قد يشكل تهديدًا لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها”.

وأكد عراقجي أن وجود المستشارين الإيرانيين في سوريا كان في المقام الأول لمحاربة مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” و”داعش” الإرهابيين وغيرهم من الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط .