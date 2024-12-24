عاجل | احتيال توظيف في إربد: 12 شخصًا ضحايا شركة وهمية تختفي فجأة

وطنا اليوم_تواصل الأجهزة الأمنية في شرطة إربد تحقيقاتها في قضية نصب واحتيال تقدّم بها 12 شخصًا دفعوا مبالغ مالية لشركة في إربد كانت قد وعدتهم بتوظيفهم على بواخر وسفن سياحية خارج الأردن. وقد أغلقت الشركة أبوابها وأوقفت هواتفها مؤخرًا.

وأفاد مصدر أمني بأن التحقيقات أظهرت مغادرة اثنين من مالكي الشركة البلاد، أحدهما يحمل جنسية عربية والآخر أردني، وأنه جارٍ متابعة القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي التفاصيل، أوضح حذيفة أبو زيتون، ممثل المتضررين، أن القصة بدأت في أكتوبر الماضي عندما أعلنت الشركة عبر فيسبوك عن حاجتها لتوظيف فنيين، مقدمي طعام، أمن وحماية، وطباخين للعمل على سفن سياحية. بعد التقديم، تم إعلامهم بضرورة دفع مبالغ مالية مقابل فحوصات طبية وتأشيرات عمل، إلا أن الشركة توقفت عن التواصل معهم وأغلقت مقرها. وعندما حاول المتقدمون التواصل مع الشركة أو زيارتها، اكتشفوا أنها أغلقت نهائيًا.

وأضاف أبو زيتون أنه تواصل مع حوالي 30 شخصًا آخرين تعرضوا للاحتيال نفسه، حيث دفعوا مبالغ تتراوح بين 60 إلى 500 دينار. وقدّموا شكوى رسمية للأجهزة الأمنية والادعاء العام، حيث تم تسجيل القضية للتحقيق.