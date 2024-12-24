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“حزب الله” يحدَّد مكاناً لدفن نصر الله

25 ديسمبر 2024
“حزب الله” يحدَّد مكاناً لدفن نصر الله

وطنا اليوم_أفادت مصادر في «حزب الله» اللبناني «الشرق الأوسط»، بأن الحزب حدَّد مكاناً لدفن جثمان أمينه العام السابق، حسن نصر الله، موضحة أنه سيكون في «قطعة أرض تقع على الطريق القديمة المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، على أن يجعل منها مزاراً».

 

وشرحت المصادر بأن «الاستعدادات جارية لتشييع جثماني نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين، في مأتم شعبي واحد، على أن يدفن الأخير، حسب ما أوصى، في بلدته دير قانون في قضاء صور».

 

وعلى نحو خاص، أكدت المصادر أن قضية تفجير “إسرائيل” لأجهزة «البيجر» محل «تحقيق لن يتوقف حتى تبيان الحقيقة، وتحديد المسؤول عن استيرادها».

 

وقالت المصادر إن أولويات «حزب الله» في المرحلة المقبلة، تتركز على قضايا رئيسية، منها «التقييم الشامل» للمرحلة السابقة، وحصر خسائره من المقاتلين.


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