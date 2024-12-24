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عاجل | “التهتموني” تتابع خدمات مطار الملكة علياء لذوي الإعاقة

24 ديسمبر 2024
عاجل | “التهتموني” تتابع خدمات مطار الملكة علياء لذوي الإعاقة

وطنا اليوم_– تفقدت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، أمس، مرافق مطار الملكة علياء الدولي للاطلاع على الخدمات المقدمة للمسافرين عامة وللأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.

 

وشملت الجولة زيارة صالات المغادرين والقادمين، وأماكن التفتيش والجوازات، والمرافق الصحية والأسواق الحرة. وناقشت الوزيرة مع الجهات المعنية تحسين الخدمات، وأكدت أهمية تجهيز المرافق لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة النوافذ المخصصة لهم.

 

كما أشادت الوزيرة بالخطة التدريبية التي ينفذها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعلنت مجموعة المطار الدولي عن تركيب أجهزة جديدة في شباط المقبل لتقديم المساعدة الفورية للمسافرين من ذوي الإعاقة.

 

وشملت الجهود تحسين المرافق والبنية التحتية، مثل تخصيص مواقف سيارات، وتوفير كاونترات وخدمات مصممة خصيصًا لاحتياجات هذه الفئة.


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