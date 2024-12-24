الأسواق الحرة الأردنية تطلق حملة عيد الميلاد “جاهز تعلقها؟ “ Hang a receipt – win a treat”

وطنا اليوم_أعلنت شركة الأسواق الحرة الأردنية عن إطلاق حملة احتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد تحت شعار “جاهز تعلقها؟ Hang a receipt – win a treat”، وذلك في سوقي البوليفارد – العبدلي والنافورة مول.

تتيح الحملة فرصة مميزة للمتسوقين الذين تبلغ قيمة مشترياتهم 100 دولار فأكثر، وفق شروط محددة، للمشاركة في أجواء احتفالية مميزة. بحيث يمكن للزبائن تعليق نسخة من فاتورتهم كجزء من زينة شجرة عيد الميلاد الموجودة في الأسواق، ليحصلوا على جائزة فورية.

ولمزيد من التشويق، تؤهل الفاتورة المعلقة المشاركين للدخول في السحب الكبير الذي سيقام في ختام الحملة على جائزة قيّمة مقدمة من شركة الأسواق الحرة الأردنية.

تسعى الحملة إلى تعزيز روح الاحتفال والمشاركة بين الزبائن في أجواء مميزة تُجسد معاني العيد وأجواءه الفريدة.