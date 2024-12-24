النائب العرموطي: الفوسفات يقودها الذنيبات وكادرها أردني وحققت ارباحاً بمئات الملايين

وطنا اليوم:أكد النائب صالح العرموطي أن اليد الأردنية العاملة مضرب مثل في التميز وتحقيق النجاحات في كافة الميادين.

وضرب العرموطي مثلاً على ذلك خلال مداخلة له تحت القبة، بشركة الفوسفات التي يقودها الأردني محمد ذنيبات، وكل كوادرها أردنية خالصة وحققت أرباحاً وصلت إلى نحو 800 مليون.

وتساءل العرموطي عن سبب “التبجح” من قبل البعض، بتميز الإدارات الأجنبية ونجاحاتها، فيما الأردني دائما متميز في إدارة المشاريع الوطنية