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خطة أمنية ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد

24 ديسمبر 2024
خطة أمنية ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد

وطنا االيوم:كشفت مديرية الأمن العام، الثلاثاء، عن تنفيذ خطّة أمنيّة ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد.
ونشرت المديرية عبر صفحتها على الفيسبوك صورا لمنتسبي مديرية الأمن العام، من الشرطة والدفاع المدني والدرك، ضمن خطة أطلقتها المديرية تزامناً مع أعياد الميلاد، لتقديم الخدمات الأمنيّة والمرورية والمجتمعية الشاملة، والتسهيل على المواطنين، ومد يد العون والمساعدة لمحتاجيها.


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