الأردن يعلن استعداده لتزويد سوريا بالطاقة الكهربائية

وطنا اليوم:أكَّد وزير الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة صالح الخرابشة، القدرة على تزويد الأشقَّاء السوريين بجزء من احتياجاتهم من الطَّاقة الكهربائيَّة.

وأشار الخرابشة في حديث له خلال جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، إلى الاستعداد لإرسال فريق فنِّي لمساعدة الأشقَّاء السوريين للتأكُّد من جاهزيَّة الشَّبكة لديهم.

كما أكَّد استعداد الأردن للتَّعاون في مجال المشتقَّات النفطيَّة بحيث يتمّ استيرادها عن طريق المملكة وتخزينها ونقلها إلى الجانب السوري.