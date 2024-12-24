بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الأردن يعلن استعداده لتزويد سوريا بالطاقة الكهربائية

24 ديسمبر 2024
الأردن يعلن استعداده لتزويد سوريا بالطاقة الكهربائية

وطنا اليوم:أكَّد وزير الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة صالح الخرابشة، القدرة على تزويد الأشقَّاء السوريين بجزء من احتياجاتهم من الطَّاقة الكهربائيَّة.
وأشار الخرابشة في حديث له خلال جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، إلى الاستعداد لإرسال فريق فنِّي لمساعدة الأشقَّاء السوريين للتأكُّد من جاهزيَّة الشَّبكة لديهم.
كما أكَّد استعداد الأردن للتَّعاون في مجال المشتقَّات النفطيَّة بحيث يتمّ استيرادها عن طريق المملكة وتخزينها ونقلها إلى الجانب السوري.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:15

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30%

06:41

(ماذا نريد من الرئيس؟)

05:25

ترامب: سأسعى لتطبيق الإعدام على هذه الفئات

04:01

دمشق تحذر طهران .. لهذا السبب

01:08

عاجل | احتيال توظيف في إربد: 12 شخصًا ضحايا شركة وهمية تختفي فجأة

00:16

“حزب الله” يحدَّد مكاناً لدفن نصر الله

23:09

عاجل | “التهتموني” تتابع خدمات مطار الملكة علياء لذوي الإعاقة

22:05

والدة الزميل الصحفي أحمد الشوابكة في ذمة الله

22:02

ولي العهد: يوم ممتع مع المنتخب الوطني

21:51

ماغديبورغ: بين الصدمة والتساؤلات

21:46

الأسواق الحرة الأردنية تطلق حملة عيد الميلاد “جاهز تعلقها؟ “ Hang a receipt – win a treat”

20:42

الفيصلي والحسين وجها لوجه في نصف نهائي كأس الأردن

وفيات
والدة الزميل الصحفي أحمد الشوابكة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 24-12-2024غسان التلهوني (أبو زيد) في ذمة اللهوفيات الاثنين 23-12-2024وفيات الأحد 22-12-2024