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الأردن يؤكد جاهزية سفارته في دمشق لتقديم الخدمات القنصلية

24 ديسمبر 2024
الأردن يؤكد جاهزية سفارته في دمشق لتقديم الخدمات القنصلية

وطنا اليوم:أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين جاهزية السفارة الأردنية في دمشق لاستقبال المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في سوريا والأشقاء السوريين، وتقديم جميع الخدمات القنصلية لهم.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إنه بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال زيارته للسفارة الأردنية في دمشق الاثنين، جرى استحداث منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات مواعيد المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في سوريا والأشقاء السوريين، لضمان تقديم الخدمات القنصلية لهم بكفاءة وفعالية.
وبين السفير القضاة أن استحداث المنصة جاء لغايات تقديم أفضل الخدمات إلى أبناء الجالية الأردنية في سوريا، والأشقاء السوريين، ومن خلال الرابط التالي:
‏Https://booking.mfa.gov.jo
وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في سوريا للتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:

الخط الساخن للسفارة الأردنية في دمشق:
– 00963954455455
وحدة مركز العمليات في الوزارة:
– 00962799562903
– 00962799562471
– 00962799562193
‏ أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: op.ctr@fm.gov.jo


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