45 ساعة للسيطرة على حريق داخل مستودع ألبسة وقرطاسيات بالموقر

وطنا اليوم:تمكنت طواقم الدفاع المدني في مديرية شرق عمان، تساندها مديريات الدفاع المدني الميدانية، من السيطرة على حريق كبير اندلع مساء الأحد داخل مستودع للألبسة والقرطاسيات في المنطقة الصناعية بلواء الموقر بمحافظة العاصمة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الحريق، الذي بدأ في ساحة خارجية تبلغ مساحتها 200 متر مربع، امتد إلى داخل المستودع البالغ مساحته نحو 600 متر مربع، واستمر التعامل مع النيران لأكثر من 45 ساعة متواصلة، بدأت بعزل الحريق ثم السيطرة على النيران حتى إخمادها، ثم تفقد الموقع والتأكد من عدم تجدد الحريق.

وأشار الناطق الإعلامي، إلى أن طبيعة المواد المخزنة، والمكدسة بكميات كبيرة، ساهمت في تعقيد عمليات الإخماد، الا أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الطواقم المتخصصة حالت دون انتشار النيران إلى المستودعات المجاورة.

وبين أن عشرات آليات الدفاع المدني العملياتية المستخدمة في إخماد الحريق، وعشرات الآليات الأخرى التي رافقتها للإسناد اللوجيستي والتقني، والفرق الفنية والتقنية المتخصصة في الإطفاء والإسعاف والإنقاذ والمواد الخطرة، فضلاً عن صهاريج مياه من الدفاع المدني، ومن مختلف تشكيلات الأمن العام، والقوات المسلحة – الجيش العربي، وأمانة عمان الكبرى، وبلدية الموقر، والتي شاركت في عملية اخماد الحريق.

وأضاف، أن تحقيقاً تم فتحه للوقوف على أسباب الحريق الذي تسبب بخسائر مادية كبيرة، ودون تسجيل أي إصابات بشرية.