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إغلاق السير أعلى جسر القسطل 10 أيام

منذ 22 ثانية
إغلاق السير أعلى جسر القسطل 10 أيام

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان عن اجراء تحويلات مرورية على جسر القسطل بهدف استكمال أعمال مشروع صيانة واعادة تأهيل الجسور ضمن محافظة العاصمة (الحزمة الأولى) والتي تشمل جسور “الفردوس بمرج الحمام، الدوار الثامن، مادبا، القسطل، وجسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي”.
وتأتي التحويلة الجديدة بهدف استبدال فواصل التمدد القائمة أعلى جسر القسطل بفواصل تمدد جديدة حيث سيتم إغلاق السير أعلى الجسر لمدة عشرة أيام.
ويستمر العمل بالتحويلة حتى الثاني من كانون ثاني المقبل على أن يتخذ سالكي الطريق، طريق الخدمة الأيمن والأيسر من خلال النفق بالقرب من مسجد العابدين للالتفاف بدلا من جسر القسطل.
وتشمل الأعمال كشط سطح الطريق وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية و دهان العناصر الإنشائية وعناصر السلامة المرورية و إستبدال فواصل التمدد القائمة بفواصل تمدد جديدة و صيانة العوارض القائمة و العناصر الإنشائية و الحواجز المعدنية للجسور والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
وعملت الوزراة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة العامة، مهيبة بالأخوة سالكي الطريق التقيد بالاشارات التحذيرية والارشادية، والالتزام بأسس القيادة الامنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام والكادر المنفذ والمشرف


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