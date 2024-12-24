تركيا تعلن أعداد السوريين العائدين منذ سقوط الأسد

وطنا اليوم:عبر أكثر من 25 ألف لاجئ سوري الحدود التركية إلى بلدهم خلال الأيام الـ15 الأخيرة، حسبما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الثلاثاء.

وقال يرلي كايا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية: “تجاوز عدد العائدين إلى سوريا في الأيام الـ15 الأخيرة، الـ25 ألف شخص”.

وكانت أرقام سابقة نشرتها السلطات التركية أشارت إلى عودة 7620 شخصا من تركيا إلى سوريا بين 9 و13 ديسمبر، أي بعد 4 أيام من سقوط حكم بشار الأسد.