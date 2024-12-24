الأردن يشارك في اجتماع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب

وطنا اليوم:شارك الأردن بوفد ترأسه رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، في اجتماع الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب بيان المركز اليوم الثلاثاء، قال المحارمة خلال الاجتماع الذي حضره معنيون بالأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن إنشاء هذا المجلس يأتي في وقت نحن بأمس الحاجة لعمل عربي مشترك في مواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية التي تتعرض لها الأقطار العربية.

وأشار الى أن التقارير الأمنية المحلية والدولية تشير إلى تزايد ملحوظ في الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها الدول العربية، خصوصاً في ظل السياسات الحثيثة للتحول الرقمي وجهود زيادة حصة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاديات الوطنية لدول منطقتنا العربية.

وأضاف أن هناك العديد من المجالات التي يمكن للدول العربية ان تتعاون فيها وتعمل مع بعضها البعض ويمكن ان تسهم في رفع مستويات النضوج في الأمن السيبراني لديها وفي الحد من أثر الهجمات السيبرانية وملاحقة الجهات التي تقف خلفها، كما أن تبني استراتيجيات وسياسات مشتركة سيساعد الدول العربية في اتخاذ مواقف مشتركة ومؤثرة تجاه ممارسات إساءة استخدام المعلومات وانتهاك السرية والخصوصية التي تنتهجها العديد من شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة.

وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية منها، إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.