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الجمارك الأردنية : مكافحة التهريب تضبط (233) كف حشيش

منذ 8 ثواني
الجمارك الأردنية : مكافحة التهريب تضبط (233) كف حشيش

وطنا اليوم:صرح الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك الأردنية في بيان لهُ بأن دوريات مكافحة التهريب والعاملة في منطقة الاختصاص ومن خلال عمليات البحث والتحري لأحد الأشخاص، وبعد التعامل معه تم ضبط (233) كف حشيش مخدر في مركبته الخاصة، حيث تم تنظيم الضبط بالكمية المضبوطة وحسب الاصول وتم تسليمها لإدارة مكافحة المخدرات تمهيدا لإجراء المقتضى القانوني.
وفي هذا الصدد أكد الناطق الإعلامي انه وبتوجيهات من عطوفة المدير العام بالوكالة بأن كوادر دائرة الجمارك الأردنية تعمل في كافة المراكز الجمركية ومديرياتها وعلى مدار الساعة جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى وفي جهد تنسيقي وعلى اعلى المستويات في محاربة هذه الافة المدمرة وغيرها من المواد التي تشكل خطراً على المجتمع ضمن واجباتها التي تقوم بها في حماية المواطنين من العبث بصحتهم او الاقتصاد الوطني على حد سواء.


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