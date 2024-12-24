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المجالي يتفقد الاسواق الحرة في مركز جابر الحدودي

منذ دقيقتان
المجالي يتفقد الاسواق الحرة في مركز جابر الحدودي

وطنا اليوم:قام المهندس هيثم المجالي مدير عام شركة الاسواق الحرة الأردنية بزيارة إلى مركز جابر الحدودي مع الشقيقة سوريا حيث تجول داخل مراكز الاسواق الحرة الأردنية القادمين والمغادرين واطلع على الامكانات المتوفرة في مراكز الشركة.
واكد المجالي خلال الجولة التي التقى فيها مسؤولي وموظفي الاسواق الحرة في المركز الحدودي ان الشركة تسعى لإعادة تأهيل مراكز الاسواق الحرة لتكون جاهزة حاول الحركة النشطة للمسافرين وذلك لامكانية عرض المنتجات المختلفة من بضائع الأسواق الحرة وتدعيمها بكل ما يخدم القادمين والمغادرين بعد استقرار حركة الركاب والمواطنين بين البلدين الشقيقين ، لافتاً إلى ان الأسواق الحرة في مركز حدود جابر تعتبر من المراكز الحيوية تاريخياً لحجم حركة الزوار والمواطنين بين البلدين .
وستشمل عملية اعادة التاهيل للمراكز ، كافة أعمال إنشاءات الصيانة والتجهيزات الداخلية واجنحة العرض وتسهيل الامكانات لتقديم افضل الخدمات وكافة أنواع البضائع التي يحتاجها المسافرين والتي تعتبر حقاً في القانون الدولي للأسواق الحرة لكل المسافرين عبر الحدود في العالم


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