التعليم العالي للخريجين : اعتماد الهوية الشخصية لاستلام الرديات أو المخصصات المالية

وطنا اليوم:قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب الثلاثاء أنه بناءً على كم كبير من الملاحظات والشكاوى التي وصلت الوزارة من أبنائنا وبناتنا الطلبة الذين تخرجوا وعند مراجعتهم لبنك القاهرة عمان لاستلام ردياتهم أو مخصصاتهم المالية لم يتمكنوا من ذلك بسبب سحب أو تعطيل هوايتهم الجامعية من قبل الجامعات نتيجةً لتخرجهم.

يرجى العلم أنه وبعد التواصل مع المعنيين في بنك القاهرة عمان تم حل المشكلة ويمكن لهؤلاء الطلبة مراجعة الكاونترات في أي فرع من فروع بنك القاهرة عمان واستخدام هوية الأحوال المدنية للطالب لاستلام هذه الرديات والمخصصات.

أجمل الأمنيات للطلبة بالتوفيق وكل الشكر والتقدير للمعنيين في بنك القاهرة عمان على تعاونهم وحرصهم على مصلحة الطلبة.