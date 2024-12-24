المنطقة الحرة الأردنية السورية: مستعدون لتمديد ساعات العمل

وطنا اليوم:أكد مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة عرفان الخصاونة استعداد الإدارة لتمديد ساعات العمل في حال تطلبت الأوضاع ذلك بما يسهم بتسريع دخول الشاحنات للأشقاء في الأراضي السورية.

وبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن المنطقة على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع الظروف، متوقعا أن تشهد المنطقة نشاطا ملحوظا في جميع القطاعات الصناعية والتجارية ومعارض السيارات والخدمات.

وأشار إلى إن 323 شاحنة عبرت الى سوريا من خلال المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة منذ إعادة فتح الحدود، وان الشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع مستمرة في دخول الأراضي السورية بهدف تلبية احتياجيات الأشقاء السوريين من السلع لاسيما التموينية في ظل تبسيط الإجراءات لهذه الغاية.

وقال الخصاونة إن عمليات التبادل داخل المنطقة الحرة تتم بكل سهولة وسرعة، حيث تنجز المعاملات أولا بأول دون أي تأخير، مشيرا إلى أن كوارد المنطقة جاهزة للتعامل مع أية أعداد من الشاحنات والبضائع ترد إليها في ضوء الإجراءات المتخذة.