30 ضابطا من نظام الأسد بحوزة بيروت والإنتربول يطالبها باعتقال جميل الحسن

وطنا اليوم:نقلت وكالة رويترز عن مصادر لبنانية أن جهاز الشرطة الدولية (إنتربول) حث السلطات على اعتقال مدير المخابرات الجوية السورية جميل الحسن وتسليمه للولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن اعتقال السلطات اللبنانية 30 من ضباط نظام بشار الأسد الذي أطيح به في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأفادت 3 مصادر قضائية لبنانية بأن بيروت تلقت الأسبوع الماضي برقية رسمية من الإنتربول تحث السلطات على القبض على الحسن إذا كان موجودا على الأراضي اللبنانية أو إذا دخلها وتسليمه الى الولايات المتحدة. ولا يزال مكان وجود الحسن غير معروف.

ومن جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الاثنين إن بلاده ستتعاون مع طلب الشرطة الدولية القبض على مدير المخابرات الجوية السورية اللواء جميل الحسن.

وأضاف ميقاتي “نحن ملتزمون بالتعاون مع كتاب الإنتربول المتعلق بتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية”.

لائحة اتهام

وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي كشفت لائحة اتهام أميركية عن اتهامات ضد الحسن (72 عاما) بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك تعذيب المعتقلين، وبعضهم أميركيون، خلال الصراع المسلح في سوريا.

والحسن أيضا واحد من 3 مسؤولين سوريين كبار أدانتهم محكمة فرنسية في مايو/أيار الماضي بارتكاب جرائم حرب لتورطهم في اختفاء أب فرنسي سوري وابنه ووفاتهما فيما بعد.

وبحسب مصادر قضائية لبنانية، فإن مذكرة التوقيف الصادرة عن الإنتربول تتهم الحسن بالتورط في “جرائم حرب وتعذيب وإبادة جماعية”.

وقالت المصادر إن الحسن مسؤول أيضا عن الإشراف على إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجرة على السكان السوريين، وهذا أدى إلى مقتل عدد لا يحصى من المدنيين.

وقد تم تعميم طلب الإنتربول على الأمن العام اللبناني وسلطات مراقبة الحدود.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن السلطات اللبنانية اعتقلت ما يصل إلى 30 من ضباط المخابرات السابقين وضباط الفرقة الرابعة في الجيش في عهد نظام الأسد و”هم الآن رهن الاحتجاز لدى الشرطة.