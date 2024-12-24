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20 مصابا إسرائيليا بعد إطلاق صاروخ من اليمن والحوثيون يتوعدون

منذ 31 ثانية
20 مصابا إسرائيليا بعد إطلاق صاروخ من اليمن والحوثيون يتوعدون

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال -اليوم الثلاثاء- أن سلاح الجو اعترض صاروخا قادما من اليمن قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط إسرائيل إثر إطلاق الصاروخ.
يأتي ذلك بينما توعدت جماعة الحوثيين في اليمن باستمرار عملياتها العسكرية ضد إسرائيل “نصرة لغزة” مؤكدة أنها لن تتوقف “إلا بوقف العدوان” على القطاع.
وقال الإسعاف الإسرائيلي إن أكثر من 20 شخصا أصيبوا بسبب التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ من اليمن، وإن بعضهم أصيب بحالة هلع.
كما ذكر جيش الاحتلال -في وقت سابق- أنه تمكن من اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن كانت في طريقها إلى داخل إسرائيل.
وأعلن يحيى سريع (المتحدث العسكري باسم الحوثيين) أنهم نفذوا عمليتين بسلاح الجو المسيّر، الأولى ضد هدف عسكري في منطقة عسقلان، والأخرى استهدفت منطقة يافا.
وقال المتحدث -في بيان متلفز- إن جماعته “مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة ورفع الحصار عنها”.

عمليات مكثفة
يشار إلى أن جماعة الحوثي كثفت خلال الأيام الماضية من استهدافها لمواقع عسكرية إسرائيلية، وأعلنت السبت الماضي أنها قصفت هدفا عسكريا في مدينة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي “فلسطين 2” أدى إلى إصابة 16 إسرائيليا، وفق بيان الإسعاف الإسرائيلي.
وباشرت هذه الجماعة -منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023- استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، قائلة إنه يأتي تضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما يشن الحوثيون بين الحين والآخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، ويشترطون لوقف هجماتهم إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.


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