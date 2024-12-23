القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على الواجهة الغربية

وطنا اليوم_أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، مساء اليوم الاثنين، على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تسلل طائرة مسيرة (درون)، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها قوات حرس الحدود على مختلف واجهاتها الحدودية.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تسلل طائرة مسيرة بطريقة غير مشروعة للحدود، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة”.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم وتسخير الإمكانات كافة في منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.