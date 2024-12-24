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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العوضات وعويضة وأبو حلتم

منذ 24 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العوضات وعويضة وأبو حلتم

وطنا اليوم_الزرقاء 23 كانون الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين بمحافظة الزرقاء، واجب العزاء إلى عشيرة العوضات وإلى آل عويضة وإلى آل حلتم.

ففي منطقة الضليل، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة العوضات بوفاة الحاجة زانة سليم العوضات، شقيقة النائب اكريم سليم العوضات.

وفي لواء قصبة الزرقاء، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى آل عويضة بوفاة الصحفي الحاج يوسف شحادة عويضة، وإلى آل حلتم بوفاة الحاج نهاد محمد ابو حلتم، شقيق رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم.

كما قدم واجب العزاء محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود.


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