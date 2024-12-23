نقيب المحامين يحاضر في عمان الأهلية

وطنا اليوم:عقدت كلية الحقوق بجامعة عمان الاهلية بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين محاضرة بعنوان “آفاق مهنة المحاماة في ظل معهد تدريب المحامين”، والتي القاها نقيب المحامين الأردنيين المحامي يحيى أبو عبود.

جاء ذلك بحضور عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور علي قطيشات، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، بالإضافة إلى جمع من طلبة الكلية.

وفي بداية المحاضرة، رحب عميد الكلية بنقيب المحامين وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين الكلية والنقابة في تطوير مهارات الطلبة وتوجيههم نحو سوق العمل، مشيراً إلى أن المحاضرة تمثل فرصة مثالية للطلبة للاطلاع على أبرز التحديات والفرص في مجال مهنة المحاماة.

من جانبه، تحدث المحامي يحيى أبو عبود عن دور معهد تدريب المحامين في إعداد وتأهيل المحامين الجدد، مشيراً إلى آفاق التدريب المهني المستقبلي وكيفية مواكبة التغيرات القانونية والتقنية في ميدان المحاماة.

كما أكد على ضرورة تطوير المهارات القانونية لدى المحامين الشباب بما يتناسب مع تطور التشريعات والأنظمة المحلية والدولية