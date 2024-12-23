بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

نقيب المحامين يحاضر في عمان الأهلية

منذ 35 دقيقة
نقيب المحامين يحاضر في عمان الأهلية

وطنا اليوم:عقدت كلية الحقوق بجامعة عمان الاهلية بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين محاضرة بعنوان “آفاق مهنة المحاماة في ظل معهد تدريب المحامين”، والتي القاها نقيب المحامين الأردنيين المحامي يحيى أبو عبود.
جاء ذلك بحضور عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور علي قطيشات، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، بالإضافة إلى جمع من طلبة الكلية.
وفي بداية المحاضرة، رحب عميد الكلية بنقيب المحامين وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين الكلية والنقابة في تطوير مهارات الطلبة وتوجيههم نحو سوق العمل، مشيراً إلى أن المحاضرة تمثل فرصة مثالية للطلبة للاطلاع على أبرز التحديات والفرص في مجال مهنة المحاماة.
من جانبه، تحدث المحامي يحيى أبو عبود عن دور معهد تدريب المحامين في إعداد وتأهيل المحامين الجدد، مشيراً إلى آفاق التدريب المهني المستقبلي وكيفية مواكبة التغيرات القانونية والتقنية في ميدان المحاماة.
كما أكد على ضرورة تطوير المهارات القانونية لدى المحامين الشباب بما يتناسب مع تطور التشريعات والأنظمة المحلية والدولية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:00

طلبة عمان الأهلية يشاركون بقمة الريادة في البلقاء التطبيقية

20:58

عمان الأهلية تنظم ورشة عمل حول برمجة Arduino

20:57

عمان الاهلية تشارك بمؤتمر الجمعية الأمريكية للنطق واللغة والسمع

20:55

عمان الاهلية تشارك بورشة عمل في القاهرة حول الاقتصاد الأخضر

20:35

أمانة عمان : إعفاء المواطنين من غرامات (المسقفات) بنسبة 100% عند الدفع قبل نهاية عام 2024

20:28

رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد في أم الجمال

20:25

الأردن يسجل إنجازًا طبيًا رائدًا: إجراء اول عملية كي كهربائي بتقنية Medtronic PFA

19:53

ركلات الترجيح تحمل الحسين إربد لنصف نهائي كأس الأردن

19:42

وفاة و14 إصابة بتصادم حافلة وقلاب في إربد

19:39

أبو عبيدة: مصير أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال

19:34

رئيس هيئة الأركان يزور كتيبة الأمير حسن الآلية /4

19:21

الصفدي يتفقد مقر السفارة الأردنية في دمشق وآلية سير العمل

وفيات
وفيات الاثنين 23-12-2024وفيات الأحد 22-12-2024الصفدي ينعى النائب الأسبق مازن الملكاويوفيات الجمعة 20-12-2024وفيات الخميس 19-12-2024