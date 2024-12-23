طلبة عمان الأهلية يشاركون بقمة الريادة في البلقاء التطبيقية

وطنا اليوم:في إطار اهتمام جامعة عمان الأهلية بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، شارك وفد من طلبة مركز الابتكار والريادة في الجامعة في قمة ريادة الأعمال للجامعات الأردنية، التي نظمتها جامعة البلقاء التطبيقية يوم الخميس الماضي تحت شعار “أردنّ الريادة والإبداع”.

تأتي هذه المشاركة بدعم من رئاسة الجامعة، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني، ومديرة مركز الابتكار والريادة الاستاذ الدكتورة هديل الياسين، تأكيدًا على التزام الجامعة بتطوير بيئة ريادية تعزز إبداعات الشباب وتُمكّنهم من تحقيق طموحاتهم.

القمة، التي شكلت منصة لتبادل الخبرات والتعاون بين الجامعات الأردنية، سلطت الضوء على أهمية الدور الريادي للجامعات في تنمية الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة.

كما أتاحت الفرصة للطلبة المشاركين للتشبيك مع رواد الأعمال والمؤسسات الداعمة، مما يعكس رؤية الجامعة في إعداد جيل مبدع قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

هذا .. ويواصل مركز الابتكار والريادة في جامعة عمان الأهلية جهوده في توفير بيئة محفّزة للطلاب، من خلال مبادرات وبرامج استراتيجية تهدف إلى دعم الشباب الأردني وتمكينه من المساهمة الفاعلة في مختلف المجالات الريادية.