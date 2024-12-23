عمان الأهلية تنظم ورشة عمل حول برمجة Arduino

وطنا اليوم:نظمت كلية الهندسة في جامعة عمان الأهلية، بالتعاون مع فرع IEEE الطلابي وشركة Hubot ، ورشة عمل بعنوان “Arduino Workshop” يوم الخميس الماضي.

هدفت الورشة إلى تنمية مهارات الطلبة في برمجة Arduino وتعريفهم بالتطبيقات العملية التي يمكن استخدامها في تطوير المشاريع التقنية.

و تضمنت الورشة شرحًا نظريًا وتطبيقات عملية، حيث أتيح للمشاركين فرصة التفاعل العملي مع تقنيات Arduino وتطبيق ما تعلموه مباشرة.

وقد بلغ عدد المشاركين 28 طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات التقنية في الجامعة، وأعرب الطلبة عن استفادتهم الكبيرة، خاصة من الجانب العملي الذي أضفى طابعًا تفاعليًا وممتعًا على التجربة التعليمية.

هذا، وقد شكرت كلية الهندسة كلا من : شركة Hubot على دعمها وخبرتها، وإدارة IEEE الطلابية على جهودهم المميزة في تنظيم هذا الحدث