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عمان الاهلية تشارك بورشة عمل في القاهرة حول الاقتصاد الأخضر

منذ 58 ثانية
عمان الاهلية تشارك بورشة عمل في القاهرة حول الاقتصاد الأخضر

وطنا اليوم:شاركت د. رشا الطراونة رئيس قسم التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات في كلية التكنولوجيا الزراعية بجامعة عمان الاهلية بورشة عمل حول “الاقتصاد الأخضر: الابتكار المستدام وريادة الأعمال والذي عقد في مدينة القاهرة بحضور 20 مشاركاً من 13 دولة مختلفة، بتنظيم من الوكالة الألمانية لخدمات التبادل الأكاديمي بالتعاون مع جامعة برلين التقنية .
وتضمنت الورشة عرض اهم التحديات والاستراتيجيات في مجال ريادة الأعمال المستدامة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والعديد من المشاريع الاستثمارية الصديقة للبيئة التي تتماشى مع التوجه العالمي للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي، والمساهمة في تحسين النمو الاقتصادي.
وتساهم مثل هذه الورش بتبادل الخبرات لتشجيع التطوير والابتكار المحلي للمنتجات والحلول الخضراء للقطاعات كافة، والتدريب وريادة الأعمال وبناء شراكات تسهم في رفد الاقتصاد الأخضر.


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