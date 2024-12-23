رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد في أم الجمال

وطنا اليوم:أضاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مساء اليوم الاثنين، شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري في البادية الشمالية الشرقية، الذي تم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو في شهر تموز الماضي.

وشهد رئيس الوزراء مراسم الاحتفال الذي أقامته بلدية أم الجمال بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار لإضاءة شجرة عيد الميلاد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، ورجال الدين المسيحي، ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي ومحافظة المفرق.

يشار إلى أن موقع أم الجمال الأثري يعرف باسم “الواحة السوداء” نظرا لاستخدام الصخور البازلتية السوداء في بناء معالمه، ويضم ستة عشر كنيسة داخل وخارج أسوار بلدة أم الجمال القديمة.

وقد جرى إدراج الموقع على لائحة التراث العالمي لليونسكو في شهر تموز الماضي، نظرا لما يحمله من مكانة تاريخية وقيمة عالمية مميزة.

ويأتي إدراج موقع أم الجمال الأثري على لائحة التراث العالمي كسابع موقع أردني، حيث تضم اللائحة كذلك مواقع: البترا، وقصير عمرة، وأم الرصاص، ووادي رم، والمغطس، والسلط.

وقال رئيس بلدية أم الجمال حسن الرحيبة في كلمة له خلال الاحتفال، إن إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري تعبر عن قيمنا الأردنية الأصيلة.. قيم المحبة والتسامح والسلام، مشيرا إلى أن رسالتنا في هذا الوطن هي مدرسة الهاشميين وعميدهم جلالة الملك عبدالله الثاني، التي ننهل منها وتربينا عليها منذ تأسيس الدولة الأردنية، وهي رسالة الديانات السماوية ورسالة المحبة والسلام التي نباهي بها الأمم.

وأشار إلى أن الجميع يفخر بإدراج موقع أم الجمال الأثري على قائمة التراث العالمي، حيث سيتم العمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني على وضع خطة شمولية لتشجيع الاستثمار في هذا الموقع وجعله وجهة سياحية أردنية.

وألقى الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش كلمة بالنيابة عن رجال الدين المسيحي، أكد فيها أن السلام الذي نحياه في الأردن من عيش مشترك ووحدة وطنية وفسيفسائية متماسكة ومتكاملة ومتنوعة، تعكس حياة الآباء والأجداد منذ ما يزيد على 1400 عام بين المسيحيين وإخوتهم المسلمين، مؤكدا أن هذا النموذج الحي ما زال حاضرا ويحمله جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع المحافل.

وثمن في هذا الصدد دعم جلالة لتأسيس جامعة موقع المغطس الأرثوذكسية وتذهيب الزخارف التاريخية في قبة الصخرة المشرفة، انطلاقا من دور جلالته كوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.